С 5 по 8 августа в Нижнем Тагиле состоялся чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Все девять спортсменов, представлявших на соревнованиях Челябинскую область, сумели завоевать медали, сообщает региональное министерство спорта.
В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии, Московской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тульской, Костромской областей и Санкт-Петербурга. От Челябинской области участие приняли 9 спортсменов.
В первенстве России три наших земляка завоевали золотые медали: Леонид Силов в весовой категории до 59 кг, Алексей Кондратьев — в 66 кг и Ярослав Магомедов — в 105 кг. На чемпионате страны у южноуральцев успехи поскромнее: шесть спортсменов не смогли стать сильнейшими, но стали призерами соревнований. Так, Артур Пономарев (66 кг), Светлана Якунина (47 кг), Анна Тупицына (72 кг) и Александра Казека (84 кг) завоевали серебряные медали в общем зачете, а Олег Биктуров (74 кг) и Глеб Паначев (93 кг) — бронзу в упражнении «жим лежа».
Отметим, что по итогам командного зачета женская сборная Челябинской области заняла 2-е место, а мужская — 3-е место.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка