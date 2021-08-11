Южноуральские спортсмены завоевали медали чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Мужская и женская сборные Челябинской области стали призерами в командном зачете

С 5 по 8 августа в Нижнем Тагиле состоялся чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Все девять спортсменов, представлявших на соревнованиях Челябинскую область, сумели завоевать медали, сообщает региональное министерство спорта.



В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии, Московской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тульской, Костромской областей и Санкт-Петербурга. От Челябинской области участие приняли 9 спортсменов.



В первенстве России три наших земляка завоевали золотые медали: Леонид Силов в весовой категории до 59 кг, Алексей Кондратьев — в 66 кг и Ярослав Магомедов — в 105 кг. На чемпионате страны у южноуральцев успехи поскромнее: шесть спортсменов не смогли стать сильнейшими, но стали призерами соревнований. Так, Артур Пономарев (66 кг), Светлана Якунина (47 кг), Анна Тупицына (72 кг) и Александра Казека (84 кг) завоевали серебряные медали в общем зачете, а Олег Биктуров (74 кг) и Глеб Паначев (93 кг) — бронзу в упражнении «жим лежа».



Отметим, что по итогам командного зачета женская сборная Челябинской области заняла 2-е место, а мужская — 3-е место.

