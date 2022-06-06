Южноуральские спортсмены завоевали 9 медалей на первенстве России по роллер‑спорту

На соревнованиях в Коломне отличились представители спидскейтинга

Девять медалей завоевали спортсмены Челябинской области на прошедших в Коломне чемпионате и первенстве России по роллер-спорту. Южноуральцы успешно выступили в дисциплине спидскейтинг, сообщает региональный Минспорт.

В Коломну на чемпионат и первенство России по роллер-спорту отправились 12 спортсменов Челябинской области. Большинство возвращаются домой с медалями. В активе наших земляков 9 медалей — 4 золотые и 5 бронзовых наград.

Наиболее ярко выступил Устин Никулин — в состязаниях среди юниоров 15—16 лет он завоевал три золотые медали (на дистанциях 100 и 1000 м, а также в гонке по очкам на 5000 м). Среди юношей отличился 8-летний Александр Ершов. Он победил на дистанции 100 м и завоевал три бронзовые медали в других видах программы. Среди девочек до 8 лет бронза на счету Маргариты Установой.