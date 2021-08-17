Южноуральские спортсмены завоевали 27 медалей на всероссийских соревнованиях по ориентированию

Состязания в Кыштыме собрали более 200 участников из 14 регионов страны

В Челябинской области прошли сразу два крупных старта по спортивному ориентированию — Всероссийский турнир и Кубок России, в которых выступили более 200 участников из 14 регионов страны. На соревнованиях в Кыштыме южноуральские спортсмены завоевали 11 золотых медалей, сообщает региональная Федерация спортивного ориентирования.



Забег ориентировщиков проходил в спортивно-туристическом центре «Провинция». Три соревновательных дня: классическая дистанция с общего старта, обычная «классика», эстафета и удлиненная дистанция.



Гористая местность с большим перепадом высот, каменные россыпи, труднопроходимые участки плюс жаркая погода — со всеми трудностями справились южноуральские ориентировщики. На их счету 11 золотых медалей в различных возрастных группах.



Владимир Колушев из областной ДЮСШ отличился во все три соревновательных дня, выиграв два золота и бронзу. Его партнер по команде Даниил Сафонов на удлиненной дистанции также поднялся на высшую ступень пьедестала почета (все — группа до 16 лет). Илья Гуревич (СШОР-5) занял первое место на классической дистанции и был вторым в спринте и третьим на длинной дистанции (М-18). Валерия Шадрина (СШОР-5) выиграла золото на «классике», а Влада Ческидова (ОДЮСШ) — на удлиненной дистанции. На этой же дистанции в М-18 лучший результат и у Якова Сашина («Спортшкола ЧТЗ»). Богдан Склизнев (ОДЮСШ) выиграл спринтерскую дистанцию с общего старта (М-18).



Не было равных команде Челябинской области и в мужской эстафете. Даниил Сорокин, Алексей Коровин и Сергей Добрынин (все — «Спортшкола ЧТЗ») 10 минут выиграли у спортсменов из Ленинградской области и 12 минут — у команды Санкт-Петербурга.



Часть золота в южноуральскую «копилку» принесли и спортсмены младших возрастных групп. Всего же на счету ориентировщиков Челябинской области 27 медалей различной пробы.



Автор: Степан Тимощук

