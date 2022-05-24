В Копейске завершился 52-й Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова. По итогам соревнований боксеры Челябинской области завоевали 22 медали, а южноуральские спортсменки добыли 14 наград разного достоинства, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
Один из старейших в регионе турниров давно стал визитной карточкой города. В этом году он впервые проходил в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который назван в честь основателя копейского бокса Эдуарда Булатова. Напомним, что первые соревнования в новом ФОКе открыл губернатор Алексей Текслер.
На ринге нового спортивного комплекса сражались более 80 сильнейших спортсменов из Пермской, Оренбургской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Свердловской и Тюменской областей, Чувашии и Башкирии. Возраст участников — от 19 до 40 лет.
Челябинские боксеры завоевали 22 медали. Из них семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. В весовой категории 92 кг победу одержал челябинец Андрей Стоцкий. Сильнейшими в своих весовых категориях стали и более молодые члены сборной Челябинской области: Дмитрий Калмыков (48 кг), Максим Стахеев (51 кг), Нил Назаров (60 кг), Артем Камалетдинов (86 кг), Антон Касимовский (71 кг) и Олег Башкирцев (92+ кг).
Также успешно выступили и южноуральские спортсменки. Они взяли восемь первых мест, пять вторых и одно третье место. Призеры чемпионата России Анастасия Белякова, Александра Кулешова и Елизавета Карташкова заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала. Золото получила и серебряный призер чемпионата России Ирина Автина.
«Традиционно победители этих соревнований становились членами сборной команды страны, чемпионами России, достойно представляли сборную на международной арене, являлись участниками Олимпийских игр, например Геннадий Ковалев, Ильфат Разяпов. Среди профессионалов хорошо известно имя и другого нашего земляка — Сергея Ковалева», — рассказал главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов.
Напомним, что организацию турнира взял на себя известный боксер-профессионал, чемпион Европы Андрей Шкаликов. Титулованный спортсмен в ноябре прошлого года дал согласие возглавить строящийся ФОК. В интервью Первому областному он признался, что хочет возродить былое величие турнира по боксу в Копейске, пригласить на него известных спортсменов из разных уголков страны.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня