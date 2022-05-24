Южноуральские спортсмены завоевали 15 золотых медалей на Всероссийском турнире по боксу

Соревнования прошли в новом копейском ФОКе

«Традиционно победители этих соревнований становились членами сборной команды страны, чемпионами России, достойно представляли сборную на международной арене, являлись участниками Олимпийских игр, например Геннадий Ковалев, Ильфат Разяпов. Среди профессионалов хорошо известно имя и другого нашего земляка — Сергея Ковалева»,

— рассказал главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов.