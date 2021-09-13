Южноуральские спортсмены заняли первое место на чемпионате УрФО по дартсу

Команда из Челябинской области смогла завоевать 5 медалей

С 10 по 13 сентября в Ижевске на базе спортивного комплекса медицинской академии прошел Кубок России по дартсу и два всероссийских турнира, на которых успешно выступили южноуральские спортсмены, сообщает региональное министерство спорта Челябинской области.



В соревнованиях приняли участие 155 дартсменов из 22 регионов России, в том числе сборная команда из Челябинской области. В ее состав вошли 10 человек, которые смогли завоевать 5 медалей. В командном первенстве Уральский федеральный округ занял первое место.



На Кубке Калашникова в парном разряде среди женщин второе и третье места заняли южноуральские спортсменки — Наталья Яковлева и Ирина Колесова, Оксана Андрончик и Ирина Лебеденко. Бронзу Кубка России также завоевали Наталья Яковлева и Ирина Колесова. В миксте третье место заняли Елена Шульгина, Дмитрий Горбунов, Дмитрий Ситкарев. Кроме того, Дмитрий Ситкарев стал победителем в одиночном разряде на Кубке Мечты.



Напомним, что с 13 по 16 сентября в Ижевске пройдет осеннее первенство России по дартсу.



Автор: Степан Тимощук

