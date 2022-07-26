Южноуральские спортсмены выступят на Международных спортивных играх «Дети Азии»

На соревнованиях во Владивостоке Челябинскую область представят 25 атлетов в 8 видах спорта

Завтра, 27 июля, во Владивостоке стартуют VII Международные спортивные игры «Дети Азии», на которых выступят около двух тысяч спортсменов из 11 стран. В состав сборной УрФО вошли 25 южноуральских атлетов, которые выступят в 8 видах спорта, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования во Владивостоке пройдут с 27 июля по 8 августа — ребята поборются за медали в 19 видах спорта. Возраст участников — от 13 до 16 лет. Молодые спортсмены проходили отбор с февраля по июнь на областных соревнованиях, первенствах округа и России. Лучшие из лучших вошли в состав сборной УрФО, которая делегирует на представительные состязания 118 спортсменов.

В играх «Дети Азии» будут принимать участие 11 стран. Россия представлена сборными командами федеральных округов (Уральского, Сибирского и Дальневосточного), сборной командой города Москвы, Приморского края, а также сборными командами республик Башкортостан, Саха (Якутия) и Татарстан. Всего в играх будут разыграны 266 комплектов наград в 19 видах спорта. Спортсмены из УрФО участвуют в 14 дисциплинах.

Вошли в состав сборной УрФО и южноуральские спортсмены. Во Владивосток отправились 25 атлетов из Челябинской области. Они выступят в соревнованиях по 8 видам спорта: тхэквондо, дзюдо, легкой атлетике, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, плавании, боксе и якутских прыжках.

Церемония открытия игр «Дети Азии» пройдет 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». За последние 25 лет участниками игр стали тысячи юных спортсменов, которые впоследствии становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента.