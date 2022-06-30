Южноуральские спортсмены выступят на международных спортивных играх «Дети Азии»

Соревнования пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа

Более полутора тысяч спортсменов из 26 стран выступят во Владивостоке на Международных спортивных играх «Дети Азии». Челябинскую область на стартах представят 25 атлетов, которые выступят в составе делегации Уральского федерального округа, сообщает региональный Минспорт.

Спортсменам из Челябинской области предстоит выступить в легкой атлетике, дзюдо, боксе, пулевой стрельбе, тхэквондо и стрельбе из лука. Всего будет разыграно 273 комплекта наград в 19 видах спорта. Сражаться за них приедет 1650 спортсменов из 26 стран.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года. За 25 лет турнир стал площадкой для выявления юных спортсменов, которые впоследствии становятся победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. Все предыдущие соревнования проходили в Якутске, в этот раз Игры примет Владивосток.

Автор: Алексей Борякин