Южноуральские спортсмены победили на Кубке России по ловле карпа

Титул сильнейших рыболовов страны завоевали Игорь Чайка и Вадим Гасанов

В Краснодарском крае завершился Кубок России по ловле карпа, на котором лучше других выступили два южноуральских профессиональных рыболова — Игорь Чайка и Вадим Гасанов, ставшие победителями соревнований, сообщает Минспорт Челябинской области.

Турнир, собравший сильнейших рыболовов страны, проходил в три этапа — 13—16 мая, 10—13 июня и 17—20 июня на водоеме в станице Каневской Краснодарского края на одном из самых непростых водоемов страны. Борьба с бесклевьем в лучших секторах, с ураганным ветром, грозами и ливнями — все эти моменты усложняли ловлю, но и борьба становилась интересней и острее.

Южный Урал на этих соревнованиях представляли три пары спортсменов: Игорь Чайка и Вадим Гасанов, Дмитрий Колпашников и Александр Вислогузов, Геннадий Лю и Татьяна Мешкова. Среди 45 сильнейших спортивных команд страны спортсмены Челябинской области завоевали на промежуточных этапах два первых и одно третье место, а по итогам трех этапов команда в составе Игоря Чайки и Вадима Гасанова стала обладателем Кубка России.