Южноуральские спортсмены выиграли командный зачет чемпионата УрФО по мотокроссу

А также заняли первое место на Кубке России

В городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) прошли три крупных всероссийских старта по мотокроссу, в каждом из которых успешно выступила сборная Челябинской области, сообщает Федерация мотокросса Челябинской области. В чемпионате УрФО и Кубке страны южноуральцы заняли первое место в командном зачете, в первенстве округа — второе.

Наиболее ярко и успешно южноуральцы выступили во взрослом чемпионате УрФО, в котором одержали уверенную победу в командном зачете. В их активе и несколько призовых мест в личном первенстве. Так, в классе мотоциклов 125 куб. см первое место у Александра Федорова, в классе «250» — у Артемия Назарова. Михаил Козлов стал серебряным призером в открытом классе.

В первенстве округа успехи южноуральцев скромнее. Общими усилиями команда Челябинской области заняла 2-е место в командном зачете. Два спортсмена также стали победителями — Евгений Фурсов («65»), Александр Анферов («85»).

Наконец, по окончании чемпионата и первенства страны здесь же состоялся Кубок России среди команд мастеров. Сборная Челябинской области под руководством Александра Платонова заняла 1-е место. В личном зачете в классе «125» победу одержал Александр Федоров, в классе «250» не было равных Артемию Назарову.