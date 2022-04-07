Южноуральские спортсмены-ветераны победили на чемпионате России по легкой атлетик

В соревнованиях приняли участие 471 спортсмен из 57 регионов

В Москве состоялся XXXI чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие 471 спортсмен из 57 регионов. Южноуральские атлеты заняли первое место в зачете среди субъектов и городов России, сообщает региональный Минспорт.



В состав сборной команды Челябинской области вошло 25 человек. По итогам соревновательных дней южноуральские спортсмены в зачете среди субъектов РФ заняли первое место, опередив Московскую область и Республику Татарстан.



Кроме того, в зачете среди городов России Челябинская команда также стала победителем, оставив позади Архангельск и Казань, а команда «Челмастерс» стала бронзовым призером в командном зачете среди спортивных клубов.



Отметим, что с 23 по 25 сентября в Сочи ожидает лично-командный Чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов.

