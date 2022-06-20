С 18 июня по 22 июля в шести регионах России пройдут соревнования VIII Всероссийской летней универсиады 2022 года. В городе Салавате стартовал гандбольный турнир, который пройдет до 23 июня. Челябинскую область представляет мужская команда УралГУФКа, сообщает региональный Минспорт.
Также в Республике Башкортостан пройдут турниры Универсиады-2022 по волейболу и гандболу среди мужских и женских команд, а также по настольному теннису. Лучшую женскую студенческую волейбольную сборную определят с 1 по 11 июля. Челябинск будет представлять женская волейбольная команда УралГУФКа. Мужской волейбольный турнир состоится с 11 по 19 июля. Соревнования по настольному теннису пройдут с 26 по 30 июня.
Финальные старты VIII Всероссийской летней универсиады пройдут также еще по 11 видам спорта: бадминтону, боксу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, регби-7 (мужчины, женщины), самбо, спортивному ориентированию, спортивной борьбе (греко-римская), спортивной борьбе (вольная), тхэквондо (ВТФ) и шахматам. Соревнования пройдут в Ульяновске, Ессентуках, Грозном, Астрахани и Чебоксарах.
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