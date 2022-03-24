В Москве прошел представительный всероссийский турнир по робототехнике, победители и призеры которого выступят летом на международных соревнованиях в Бразилии. Добились этого права и пять команд из Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.
На турнире было представлено четыре соревновательных направления. В соревнованиях приняли участие более 2300 участников из 45 регионов в возрасте от 4 до 18 лет.
«Это заключительный этап региональных чемпионатов Российской Федерации и Республики Казахстан этого соревновательного сезона и открытый чемпионат для команд стран ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы попасть на него, участникам необходимо было пройти серию отборочных этапов, продемонстрировав не просто навыки сборки конструктора, а креативное инженерное мышление и отличные знания основных принципов механики. Не каждый ребенок 5—6 лет за 15 минут сможет сконструировать машину или любое другое транспортное средство, которое должно отвезти ценный груз на максимально возможное расстояние без применения толкающей силы», — говорит руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
На соревнованиях Южный Урал представляли две команды из Миасса — «Шустрые Шестеренки» и «PrometeyBot» и три коллектива из Челябинска: PlayStars, «Второй носок», «ТехноФантазеры». В этом году организаторы конкурса выбрали тему грузовых перевозок. Юные инженеры состязались в умении создавать роботов, управлять ими и презентовать свои проекты.
«Наша команда создала макет сортировочного центра „Smart Логистик центр“ с использованием природных ресурсов для автоматизации производства. Маленькие „фантазерики“ работали над проектом около месяца. Каждый отвечал за свою часть: Саша Шегуров выступил в роли архитектора-проектировщика, Дамир Измагилов — программиста, Семен Афанасьев — испытателя приборов и механизмов, а Саша Кудрявцев — инженера-конструктора. В результате получился продуманный макет экологичного центра с альтернативными источниками энергии, где могут комфортно жить и перемещаться жители с ограниченными возможностями здоровья», — рассказывает педагог Регионального центра технического творчества, тренер команды «ТехноФантазеры» Анастасия Михуля.
На чемпионате по робототехнике Челябинская область завоевала
в категории 6—9 лет:
— номинация «Лучшее сотрудничество» — «Шустрые Шестеренки» (Миасс);
— номинация «Энтузиазм и увлеченность» — PlayStars (Челябинск);
— номинация «Награда за стремление к знаниям» — «ТехноФантазеры» (Челябинск);
в категории 10—16 лет:
— номинация «Абсолютный победитель чемпионата», 2-е место — «Второй носок» (Челябинск);
— номинация «Игры роботов», 3-е место — «Второй носок» (Челябинск);
— номинация «Механический дизайн», призер — команда PrometeyBot (Миасс).
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