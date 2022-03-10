Южноуральские спортсмены стали призерами Кубка России по подводному спорту

В плавании в ластах золотую медаль завоевала Софья Стрелец

В Саратове завершился Кубок России по подводному спорту, собравший более 200 спортсменов из 22 регионов страны. В программу состязаний входили три дисциплины: плавание в ластах, подводное плавание и ныряние. В активе южноуральских спортсменов три медали, в том числе одна золотая, которую завоевала челябинка Софья Стрелец, сообщает региональная Федерация подводного спорта.

На соревнования в Саратов отправилась южноуральская команда из 11 человек. Трое из них стали призерами. Так, Софья Стрелец выиграла заплыв на дистанции 400 метров в подводном плавании. Бронза в этом же виде программы досталась Василисе Барыкиной. Третий результат на дистанции 100 метров в подводном плавании показал также Степан Пугачев.

Все вышеперечисленные занимаются у заслуженного тренера России Евгения Богданова в челябинской СШОР № 7 по водным видам спорта.

По итогам командного зачета уверенную победу одержала команда Краснодарского края, второе место у Новосибирской области, третье — у Ярославской.