Южноуральские спортсмены стали призерами чемпионата России по паракарате

Наши земляки завоевали четыре медали

В подмосковном Клине завершился первый чемпионат России по паракарате, на котором успешно выступили спортсмены Челябинской области. В активе южноуральцев четыре награды различного достоинства, сообщает Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнования отправились четыре спортсмена Челябинской области, и всем им удалось завоевать медали. Победителями соревнований стали Елена Уморина и Евгений Алексеев. Серебряная медаль в активе Валерия Зайкова, бронза на счету Евгения Коробейникова.

Отметим, что все наши призеры завоевали право принять участие в чемпионате мира по карате среди спортсменов с ограниченными возможностями. Этот турнир пройдет в Дубае (ОАЭ) в ноябре этого года.