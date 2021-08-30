Южноуральские спортсмены стали призерами чемпионата России по карате

На соревнованиях в Новосибирске наши земляки завоевали четыре медали

В Новосибирске завершился чемпионат России по карате, на котором выступили спортсмены Челябинской области. Наши земляки завоевали четыре медали — одну серебряную и три бронзовые, сообщает региональная Федерация карате.

Серебряную медаль чемпионата России в весовой категории до 55 кг завоевала Озода Нуритдинова. Подопечная Владимира Холкина здорово прошла сетку плей-офф, уступив лишь в финальном поединке.

Бронзовые медали завоевали ее партнеры по команде — Валерия Абрамова (61 кг, тренер Владимир Холкин), Евгений Плахутин (60 кг, тренер Андрей Савченко) и Юрий Краснопевцев (67 кг, тренер Юрий Краснопевцев).

«Турнир получился непростой. Тяжело было в физическом и эмоциональном плане выдержать нагрузки: я провел четыре боя, три из которых шли подряд, один за другим. В конце уже боролся сам с собой, потому что силы уже заканчивались. После завершения выступления и оглашения результатов еще долго не мог поверить в то, что завоевал первую для себя медаль чемпионата страны. Хотя своим результатом не совсем доволен, хотелось завоевать золото», — прокомментировал свое выступление корреспонденту ИА «Первое областное» Юрий Краснопевцев.

Автор: София Поромова