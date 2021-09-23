Южноуральские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства УрФО по плаванию

Состязания сильнейших пловцов округа завершаются в Сургуте

В Сургуте подходят к завершению чемпионат и первенство УрФО по плаванию, в которых выступают 80 спортсменов Челябинской области. В состязаниях среди взрослых в активе южноуральцев 8 медалей, среди юниоров у нашей команды уже 20 наград различного достоинства, сообщает региональное министерство спорта.

На соревнования по плаванию в Сургут отправились пловцы из Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Сатки, Аши, Миасса, Копейска и Чебаркуля. Показать наилучшие результаты и завоевать золотые медали чемпионата удалось пловцам из Челябинска и Магнитогорска.

В заплыве 50 метров на спине победителями стали Александр Михайлов (Челябинск) и Дина Кирамова (Магнитогорск). Еще одну золотую медаль Челябинской области принес Дмитрий Разумный, выиграв заплыв на 200 метров баттерфляем. Также южноуральские спортсмены завоевали две серебряные медали и одну бронзовую в личных заплывах и были вторыми в двух эстафетах.

На первенстве УрФО Челябинская область завоевала шесть золотых медалей, семь серебряных медалей и семь бронзовых. Впереди спортсменов ждут два соревновательных дня. Турнир завершится завтра, 24 сентября.