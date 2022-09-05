Во Владимире с 2 по 4 сентября прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В них приняло участие более 120 студентов российских вузов. Победителями турнира стали студенты Южно-Уральского государственного университета. Команда Челябинской области заняла первое место в командном зачете, сообщает региональный Минспорт.
Соревнования прошли в трех дисциплинах спортивного ориентирования: кросс-спринте, кросс-классике и в двух эстафетных гонках, в которых команды вузов представляли по три девушки и юноши. На спринтерской дистанции Артемий Дорма завоевал серебряную медаль, на классической лесной дистанции Алексей Коровин занял второе место, а Даниил Сорокин — третье место.
В эстафетах челябинские студенты также выиграли золотые медали. Победителями в мужской эстафете стали представители ЮУрГУ Даниил Сорокин, Алексей Коровин, Артемий Дорма. У девушек победительницами стали студентки ЮУрГУ Ольга Евтюхова, Екатерина Бахтерева и Ксения Пензина.
По итогам завершившихся соревнований по спортивному ориентированию команда Челябинской области заняла первое место из 20 в командном зачете, опередив соперников из МГТУ имени Баумана и МГУ имени Ломоносова.
Напомним, что на старт «Российского азимута» в Челябинске вышло более 2000 участников. Соревнования по спортивному ориентированию 21 мая прошли по всей стране.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес