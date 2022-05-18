В Санкт-Петербурге на базе М-1 арены прошло мировое первенство по абсолютно реальному бою, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из 12 стран. Челябинские спортсмены в составе сборной России завоевали 12 медалей: четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые, сообщает региональный Минспорт.
Участниками турнира стали команды Сербии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Сирии, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии. Монголии, Узбекистана, Молдовы, а также республики Абхазия и Южной Осетии. По итогам турнира сборная России заняла первое командное место, на второе место поднялась сборная Казахстана и третье место завоевала сборная Армении.
В состав национальной команды вошли 8 спортсменов из Челябинской области, которые прошли отбор на первенстве России. Челябинские спортсмены два дня соревновались в двух разделах: в кимоно и без кимоно и завоевали 12 медалей.
Напомним, что сборная Челябинской области стала чемпионом Кубка России по абсолютно реальному бою. В личном зачете южноуральские спортсмены поднялись на пьедестал десять раз.
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