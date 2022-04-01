В Волгограде с 26 по 31 марта прошел чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин в дисциплинах «Лайт» и «Классика». Южноуральским спортсменам удалось завоевать одну золотую и четыре бронзовых медали, сообщает региональный Минспорт.

Единственную золотую медаль Челябинской области принес Александр Дурыманов в весовой категории 70 кг. Бронзовые награды завоевали Ахмедьянов Данил (60 кг) и Михаил Демитров (80 кг). Среди женщин Юлия Капитонова и Мария Костюкевич заняли третьи места на пьедестале почета.

Напомним, что Юлия Капитонова и Александр Дурыманов завоевали три медали на чемпионате мира по универсальному бою. Юлия подтвердила звание сильнейшей, выиграв золотую и серебряную медали. Александр стал бронзовым призером турнира.