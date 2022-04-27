В Уфе завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Успешно выступила в соревнованиях сборная Челябинской области. Южноуральцы завоевали 14 медалей, в том числе шесть золотых, сообщает региональный Центр по адаптивным видам спорта.
В турнире приняли участие спортсмены из 46 регионов России, а также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. В сборную Челябинской области вошли 6 спортсменов, среди которых победители и призеры Паралимпиады в Токио, чемпионы мира и Европы. Всего наши пловцы завоевали 14 медалей.
Елизавета Сидоренко принесла 4 золотых медали на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, 100 м брассом, 200 м комплексным стилем, а также серебряную медаль на дистанции 100 м на спине.
Дмитрий Черняев завоевал 2 золотых медали на дистанциях 100 Бм брассом, 200 м комплексным стилем. Также в копилке именитого южноуральца бронза на дистанции 50 м баттерфляем.
Евгений Степанов добавил в копилку наград челябинской команды золото на дистанции 200 м комплексным стилем, 2 серебра на дистанциях 400 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. На дистанции 400 м вольным стилем Евгений выполнил норматив Мастера спорта международного класса.
Ирина Девятова стала второй на дистанции 50 м баттерфляем и третьей на 200 м комплексом. Вероника Нуждова завоевала бронзу на дистанции 50 м баттерфляем.
Напомним, что на чемпионате России по плаванию на короткой воде среди спортсменов ПОДА сборная Челябинской области завоевала девять медалей.
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