В Нижнем Тагиле завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ГТФ). В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов со всей России. Челябинская область заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.
На турнире Южный Урал представляли 35 спортсменов. Турниры проходили в нескольких дисциплинах: личные и командные турниры в формальном комплексе и масоги (поединок), стоп-балле, а также командном тэг-тим (поединки 3 на 3).
Напомним, что ранее южноуральские тхэквондисты завоевали четыре медали на Кубке президента всемирного тхэквондо (ВТФ). Также челябинская тхэквондистка победила на соревнованиях в Албании. Татьяна Минина выиграла Кубок президента G2.
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