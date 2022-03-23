В Нижнем Тагиле завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ГТФ). В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов со всей России. Челябинская область заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.

На турнире Южный Урал представляли 35 спортсменов. Турниры проходили в нескольких дисциплинах: личные и командные турниры в формальном комплексе и масоги (поединок), стоп-балле, а также командном тэг-тим (поединки 3 на 3).

Напомним, что ранее южноуральские тхэквондисты завоевали четыре медали на Кубке президента всемирного тхэквондо (ВТФ). Также челябинская тхэквондистка победила на соревнованиях в Албании. Татьяна Минина выиграла Кубок президента G2.