Южноуральские спортсмены-инвалиды стали призерами всероссийского фестиваля «Пара‑Крым 2021»

Пять наших земляков завоевали медали

В Крыму завершился VII физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2021», в котором приняли участие пять южноуральцев. Все они стали призерами соревнований в различных дисциплинах, сообщает челябинское отделение Всероссийского общества инвалидов.

В этом году участниками традиционного мероприятия стали почти 400 человек из 53 регионов России. Соревнования проходили по пяти спортивным дисциплинам: легкая атлетика (бег на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание и дартс.

Команду из Челябинской области представляли Андрей Котов (Миасс), Вероника Бапашева (Сатка), Наталья Беликова (Магнитогорск), Елизавета Шашкина и Олег Астафьев (Снежинск) во главе с тренером команды Николаем Бродягиным и руководителем команды, заведующей орготделом челябинского отделения Всероссийского общества инвалидов Лидией Дмитриевой, а также волонтер-сопровождающий Наталья Коркина.

В личном первенстве каждый из представителей сборной Челябинской области занял призовые места: золотые медали в плавании у Елизаветы Шашкиной и Натальи Беликовой, в пауэрлифтинге первое место занял Андрей Котов. Два серебра в легкой атлетике (бег на 100 метров) принесли в общую копилку команды Вероника Балашева и Олег Астафьев.

По итогам фестиваля сборная команда Челябинской области заняла 1-е место, опередив соперников из Московской и Орловской областей, занявших второе и третье места соответственно.

«Борьба за победу была напряженной — москвичи составили серьезную конкуренцию. Но наши спортсмены сумели удержать лидерство. Мы стараемся формировать команду не только опытными спортсменами, но и подключаем новичков, чтобы они обрели уверенность в своих силах, узнали что-то новое для себя. Спорт для многих людей с инвалидностью — это не только возможность реабилитации, преодоления физических ограничений. Он дает новое видение своего места в обществе, стремление к саморазвитию, реализации права на достойную жизнь», — считает председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Елена Куртеева.

Помимо основной соревновательной программы для участников фестиваля были организованы мастер-классы по парусному спорту, скалолазанию, управлению креслом-коляской, стрельбе из лука, парадайвингу и фридайвингу, тренажер «Авиасимулятор», а также досуговые мероприятия и конкурсы.