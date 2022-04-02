Южноуральские спортсменки завоевали золото в эстафете на чемпионате России по шорт-треку

В личных соревнованиях Екатерина Ефременкова выиграла на дистанции 1500 метров

В подмосковной Коломне в эти дни проходит чемпионат России по шорт-треку — последний старт сезона для сильнейших спортсменов страны. В первый день соревнований две золотые медали завоевала сборная Челябинской области. На дистанции 1500 метров очередное звание чемпионки России завоевала Екатерина Ефременкова. Она с партнерами по команде выиграла также эстафету на 3000 м, сообщает Союз конькобежцев России.

На национальном чемпионате по шорт-треку выступают практически все сильнейшие спортсмены страны, в том числе и участники последней зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Пропускают турнир лишь Семен Елистратов и Софья Просвирнова, которым тренерский штаб сборной дал возможность отдохнуть и восстановить силы после тяжелейшего сезона.

На дистанции 1500 метров вне конкуренции была сильнейшая южноуральская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова. Серебро завоевала Анна Вострикова из Свердловской области, замкнула тройку призеров еще одна спортсменка из Челябинска Анна Матвеева.

«В Коломне выступают не все участники Олимпийских игр, но основной состав здесь. У каждого участника чемпионата свои задачи. Для одних — это закрытие сезона, а для других еще один шанс попасть в сборную команду страны, для них соревнования очень важные», — считает старший тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина.

Завершала программу первого соревновательного дня женская эстафета. Успешно в этом виде выступила сборная Челябинской области, ставшая победителем. В составе команды золото завоевали Екатерина Ефременкова, Анна Матвеева, Юлия Береснева и Мария Труханова.