Южноуральские спортсменки завоевали серебряные медали командного чемпионата России по прыжкам на батуте

Девушки из Трехгорного стали призерами в дисциплине двойной минитрамп

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. В командных состязаниях на двойном минитрампе серебряную медаль завоевали три спортсменки из Челябинской области. Дана Садкова, София Никитина и Дарья Назарова из Трехгорного уступили лишь команде из Москвы.

На состязаниях в Санкт-Петербурге выступили сильнейшие спортсмены страны, по итогам этих соревнований будет сформирована команда для дальнейшего участия в международных турнирах.

Успешно в турнире выступила сборная команда Челябинской области, а именно девушки из Трехгорного в дисциплине двойной минитрамп. Дана Садкова, София Никитина и Дарья Назарова под руководством тренера Руслана Кобелева сумели завоевать серебряные медали, уступив лишь лидерам сборной страны из Москвы.

«Нам впервые удалось завоевать медали в команде. Раньше у нас ее не было, первый год выступаем вместе. И вот так, с ходу поехать на главный старт сезона и подняться на пьедестал — это, я считаю, очень круто! В этом виде программы соперницы заявили по четыре спортсменки, в зачет идут три лучших результата. В нашей команде были только три девочки. И мы не имели права на ошибку — вынуждены были работать на максимальный результат. К счастью, все обошлось, и мы безумно счастливы», — сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» София Никитина.

Отметим, что ее подруга по команде Дана Садкова по итогам отборочных стартов вошла в состав сборной России и будет принимать участие в лично-командном чемпионате мира. Он состоится в Баку (Азербайджан) в ноябре этого года.