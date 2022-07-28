В Улан-Удэ завершились 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти призеров Олимпийских игр В. К. Сафронова и В. И. Баранникова. Южноуральские спортсменки завоевали две бронзовые медали, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
За медали турнира боролись около 120 боксеров из разных регионов России, а также из Республики Беларусь и Монголии. Спортсменки Челябинской области Ирина Автина и Екатерина Исаева завоевали бронзовые награды.
Напомним, что на проходящем в подмосковном Серпухове командном Кубке России по боксу сборная УрФО одержала свою вторую победу. На этот раз уральцы разгромили соперников из Южного ФО — 24:9 и сегодня, 28 июля, в вечерней части программы в случае победы над командой Приволжского ФО могут стать первыми финалистами турнира.
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