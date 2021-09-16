Южноуральские спортсменки стали призерами турниров по конному спорту

В состязаниях по конкуру медали завоевали Анастасия Филина и Арина Федорова

Две спортсменки из Челябинска успешно выступили на двух представительных соревнованиях по конному спорту, завоевав бронзовые медали. В состязаниях по конкуру Анастасия Филина стала призером международного турнира в Москве, а Арина Федорова — всероссийских состязаний в Подольске, сообщает пресс-служба СШОР «Рифей».

Обе спортсменки представляют челябинскую спортивную школу «Рифей». Анастасия Филина на лошади Акколь заняла третье место на международном турнире в Москве, который проходил в конноспортивном клубе Maxima Stables.

Достойно выступила и ее подруга по команде Арина Федорова на соревнованиях, завершившихся в Подольске. На лошади по кличке Мистер Эрик челябинка также показала третий результат, уступив лишь немного хозяевам соревнований — соперницам из Подмосковья.