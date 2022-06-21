Южноуральские спортсменки — среди призеров всероссийского турнира по конному спорту

Они отличились в состязаниях по выездке

В Свердловской области в конноспортивном комплексе «Дубрава» завершились всероссийские соревнования по конному спорту, на которых проявили себя спортсменки Челябинской области. Южноуральская команда завоевала семь медалей в турнире по выездке, сообщает пресс-служба КСК «Рифей».

На представительный турнир в Свердловскую область отправилась команда из четырех девушек, и все они возвращаются домой с медалями. Две победы одержала среди юниорок Юлия Борушко (командный приз и произвольная программа КЮР). Еще одно золото завоевала Софья Боханцева в категории предварительный приз.

Трижды серебряным призером стала Виктория Шершнева (КЮР, личное и командное первенство). Наконец, второе место в активе у Софии Зверевой. Подготовили спортсменок тренер Юлия Сердюк и старший тренер сборной Челябинской области по конному спорту Светлана Дубовик.