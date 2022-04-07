Южноуральские спортсменки — среди призеров первенства России по дзюдо

Ирина Зуева и Юлия Крутихина завоевали бронзовые медали

В Тюмени стартовало первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В первый день соревнований копилка Челябинской области пополнилась двумя наградами — бронзовые медали завоевали Ирина Зуева и Юлия Крутихина, сообщает региональная федерация дзюдо.

В молодежном первенстве России участвует рекордное число спортсменов — 561, в том числе 30 представителей Челябинской области.

Челябинка Ирина Зуева нанесла поражения Полине Шумиловой из Пермского края, Софье Медусон из Ленинградской области и Карине Яврумовой из Краснодарского края, однако неожиданно уступила Татьяне Новоселовой из Татарстана. В «утешительном» турнире ученица заслуженного тренера России Андрея Вострикова взяла верх над Татьяной Гузун из Воронежской области, Алиной Гусейновой из Санкт-Петербурга и в схватке за третье место — над тюменкой Любовью Тимофеевой.

Юлия Крутихина одолела Екатерину Минкину из Татарстана, Жанну Притулу из Алтайского края, Милену Хилову из Свердловской области, но не справилась с воспитанницей озерской школы дзюдо Стефанией Власовой, которая выступает за Самарскую область. В сетке утешения подопечная Юрия Ермакова превзошла москвичку Анастасию Углицкую, Елизавету Петрушину из Орловской области и Ксению Медведеву из Брянской.

Ирина Зуева из челябинской СШОР имени Григория Веричева является бронзовой медалисткой чемпионата России и победительницей Кубка страны 2021 года, а Юлия Крутихина из СШОР «Локомотив» — обладательницей российской бронзы — 2021 среди юниорок до 21 года.

Состязания завершатся 7 апреля.