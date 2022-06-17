Южноуральские спортсменки примут участие в первенстве России по конному спорту

На соревнованиях в Екатеринбурге выступят две наездницы из КСК «Рифей»

Две спортсменки Челябинской области завоевали право выступить в первенстве России по конному спорту, которое пройдет в конце июня в Екатеринбурге. Варвара Черкасова и Екатерина Харенко представят регион в троеборье, сообщает региональная федерация конного спорта.

Спортсменки, представляющие конноспортивный комплекс «Рифей», впервые выступят на первенстве России по конному троеборью целой командой. Челябинскую область представят две наездницы: Варвара Черкасова в паре с Ледоколом и Екатерина Харенко с Дуэтом.

«Пять лет назад в этом виде конного спорта на первенстве России у нас принимала участие Александра Роготовская на лошади по кличке Имбирь. Она стала победителем. Но она выступала в личном первенстве, а вот командой мы впервые попали. Это очень важно! Отбор был колоссальный», — рассказывает президент Федерации конного спорта Челябинской области Светлана Дубовик.