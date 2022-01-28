Южноуральские сноубордисты стали призерами Кубка России в дисциплине слоупстайл

Соревнования прошли на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе завершился этап Кубка России по сноуборду в дисциплине слоупстайл. Успешно выступили хозяева соревнований — в состязаниях среди мужчин победу одержал Илья Баскаков, у женщин серебро в активе Дарьи Тихоновой, сообщает пресс-служба ГК «Солнечная долина».

В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из 12 регионов страны. В турнире среди мужчин вне конкуренции был Илья Баскаков, рассматривавшийся кандидатом на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Он набрал наибольшее количество баллов, уверенно опередив соперников. Серебро у Александра Смелова (Свердловская область), бронза у Никиты Абзовика (Мурманская область).

В состязаниях среди женщин победу одержала Есения Степанова из Москвы. Серебряная медаль у представительницы Челябинской области Дарьи Тихоновой, замкнула тройку призеров Анастасия Логинова из Свердловской области.

Отметим, что завтра, 29 января, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» начнут проходить последний предолимпийский тренировочный сбор ведущие фристайлисты страны. При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и правительства региона здесь построена единственная в России трасса по ски-кроссу — дублер олимпийской трассы протяженностью 1400 метров. Для ее подготовки было закуплено необходимое оборудование и привлечены лучшие специалисты в области строительства горнолыжных трасс.

Напомним, что в сборную России по фристайлу для участия в зимних ОИ-2022 вошли три представителя Челябинской области. В дисциплине ски-кросс в Пекине выступят Игорь Омелин и Анастасия Чирцова, в состязаниях по хафпайпу состоится дебют Александры Глазковой.