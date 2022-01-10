Южноуральские скалолазы стали призерами «Рождественского турнира»

Всероссийские соревнования прошли в Воронеже

В Воронеже завершились всероссийские соревнования «Рождественский турнир» по скалолазанию, в которых успешно выступили спортсмены Челябинской области. В общей сложности южноуральцы завоевали семь медалей, став призерами в командных состязаниях в дисциплинах «трудность» и «скорость», сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

«Рождественский турнир» в Воронеже второй год подряд открывает новый соревновательный сезон для молодых скалолазов страны. В этом году он собрал 680 участников из 38 регионов страны. Одну из самых многочисленных команд отправила на турнир Челябинская область — 44 спортсмена.

«Для большого количества участников турнир стал дебютом в новых возрастных категориях, а для некоторых представителей 10—13 лет — дебютом на российских соревнованиях», — сообщают в Федерации скалолазания России.

Состязания прошли в различных возрастных группах в трех основных разделах скалолазания: «трудность», «скорость» и «боулдеринг». В большинстве видов программы за высокие места боролись представители Челябинской области. Так, в состязаниях на трудность победителем турнира стал Евгений Жилов. Серебряную медаль завоевал Александр Казаков, бронзу — Анна Луткова. В состязаниях на скорость вне конкуренции были Евгений Уткин и Тимофей Хороцей, серебро в активе Никиты Смирнова.