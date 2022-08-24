Школьные команды Челябинской области выступят в двух представительных всероссийских соревнованиях — «Президентских состязаниях» с 4 по 30 сентября и «Президентских спортивных играх» с 11 сентября по 7 октября. Эти старты соберут сильнейшие школьные команды со всех регионов России, сообщает региональный Минспорт.
Челябинскую область представят команды их трех муниципалитетов — Коркино (СОШ № 2) Кусинского района и Златоуста (СОШ № 90). Эти команды стали победителями регионального финала в своих категориях.
«Школьные команды Челябинской области давно и успешно выступают на „Президентских состязаниях“ и „Президентских спортивных играх“. Занимая призовые места и в абсолютном зачете, и в отдельных видах программы. Каждый год наши команды привозят награды с этих соревнований. Лучшие команды не только участвуют в состязаниях, борются за медали, но и отдыхают на Черноморском побережье, знакомятся друг с другом, а педагоги перенимают и приобретают полезный опыт», — рассказал директор ОДЮСШ Юрий Логинов.
Отметим, что соревнования будут включать в себя целый комплекс игровых, легкоатлетических дисциплин, теоретические конкурсы, обязательную программу и дополнительные виды по выбору участников.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес