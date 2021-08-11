Южноуральские шахматисты стали призерами Спартакиады молодежи России

Команда Челябинской области заняла третье место

В Уфе завершились финальные соревнования по шахматам в рамках V летней Спартакиады молодежи России. В них приняли участие 13 сильнейших команд страны, прошедших отборочные состязания в своих регионах. Сборная Челябинской области стала бронзовым призером командного турнира, сообщает региональная федерация шахмат.



В состав каждой команды на финал Спартакиады молодежи России вошли юниоры и юниорки 2001—2004 года рождения. Челябинскую область представляла команда под руководством тренера спортшколы № 9 Татьяны Шумякиной. В ее состав вошли воспитанники челябинской СШ № 9: Ярослав Ремизов, Тимур Сафин, а также Дарья Филиппова и Даяна Насыбуллина.



На первом этапе уфимского финала шахматные квартеты были разбиты на четыре группы, в которых сыграли между собой в один круг. На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1—2-е места, вышли в 1/4 финала, а занявшие 3—4-ю позиции разыграли места в нижней части таблицы.



Дойдя до четвертьфинала, южноуральская команда одолела команду Башкортостана со счетом 2,5:1,5. В полуфинале наша четверка встретилась с командой Татарстана. Игра закончилась счетом 2:2, и ребята продолжили выяснять отношения на тай-брейке. Дополнительный матч не внес ясности в перспективы команд. Понадобилось четыре тай-брейка для определения победителей в этом противостоянии. Челябинцы боролись за победу до последнего, но все же уступили. В матче за 3—4-е место южноуральские шахматисты победили фаворита турнира — команду из Москвы, завершив матч со счетом 2,5:1,5.



Итогом выступления челябинских шахматистов на финале V Спартакиады молодежи стало третье место. Победителем финала Спартакиады стала команда из Санкт-Петербурга, второе место осталось за спортсменами из Татарстана.



Автор: Степан Тимощук

