Южноуральские самбисты завоевали три медали на первенстве России

В активе спортсменов Челябинской области бронзовые награды

В Армавире завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 12—14 лет, на котором выступило более 800 спортсменов из 68 регионов страны. Три бронзовые медали завоевали спортсмены Челябинской области, сообщает региональная федерация самбо.

В соревнованиях были разыграны 20 комплектов наград. В трех из них сумели проявить себя представители Челябинской области. Так, бронзовые медали завоевали Николай Трикашный (59 кг, тренер И. Першин), Ксения Ишинтаева (40 кг, тренер А. Шальков) и Виктория Игнатьева (65 кг, тренер О. Романцов).

В командном первенстве среди девушек победу одержала сборная Краснодарского края, среди юношей лучшими были представители Республики Калмыкии.