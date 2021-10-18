Южноуральские ракетомоделисты завоевали титул сильнейших в мире

Три спортсмена Челябинской области в составе сборной России выиграли престижный турнир

В Румынии завершился чемпионат мира по авиамодельному спорту. Успешно на соревнованиях выступила сборная России, в составе которой победу одержали три южноуральских спортсмена, сообщает региональный Центр технического творчества.

В чемпионате мира приняли участие более 30 спортсменов из 14 стран. В течение 8 дней они состязались для того, чтобы определить победителей и призеров соревнований. Российскую сборную представляла команда Федерации авиамодельного спорта России (ФАСР), в состав которой вошли южноуральские спортсмены: Алексей Ганенко, Денис Трошкин и Максим Латкин.

«Южноуральские спортсмены прошли отбор на чемпионат по результатам двухлетнего отборочного цикла, каждый раз показывая высокие результаты на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. И это, в первую очередь, огромная заслуга педагогов, показатель качественного обучения. Ведь они не просто тренируют детей на результат, а учитывают в обучении мировые тенденции», — комментирует руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

По результатам соревнований Федерация авиамодельного спорта России сумела взять переходящий кубок Pelagich Sergan Cup, завоевав 28 медалей в личном и командном зачетах, в том числе: 14 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей. Отличились на соревнованиях и южноуральские спортсмены, завоевав в общей сложности пять призовых мест. Денис Трошкин завоевал две золотые и одну бронзовую медали. Также победа в активе Максима Латкина, третье место занял Алексей Ганенко.

Специальным дипломом был отмечен Алексей Ганенко, который вошел в состав жюри FAI в классе моделей копий и вместе с интернациональной бригадой судей из Румынии, Польши, Сербии и Латвии в течение пяти дней оценивал внешние характеристики и полеты моделей.