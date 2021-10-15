Южноуральские ракетомоделисты победили на международных соревнованиях в Румынии

За первенство боролись спортсмены из 14 стран

Трое южноуральских ракетомоделистов в составе российской команды заняли первое место на международных соревнованиях в Румынии. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе Регионального центра технического творчества.

В чемпионате мира по авиамодельному спорту в классе моделей ракет S, состоявшемся в румынском городе Бузэу, участвовали более 30 спортсменов из 14 стран.

Российскую сборную представляла команда Федерации авиамодельного спорта России, в состав которой вошли южноуральские спортсмены: Алексей Ганенко, Денис Трошкин и Максим Латкин.

«Наши спортсмены прошли отбор на чемпионат по результатам двухлетнего отборочного цикла, каждый раз показывая высокие результаты на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. И это в первую очередь огромная заслуга педагогов, показатель качественного обучения. Ведь они не просто тренируют детей на результат, а учитывают в обучении мировые тенденции», — отметил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Российские спортсмены сумели взять переходящий кубок Pelagich Sergan Cup, завоевав 28 медалей в личном и командном зачетах. Отличились на соревнованиях и южноуральские спортсмены, которые принесли пять призовых мест.

