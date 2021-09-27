Южноуральские пятиборцы стали призерами первенства России

Спортсмены Челябинской области завоевали серебро в смешанной эстафете

В Смоленске завершилось первенство России по современному пятиборью. Успешно в соревнованиях выступили южноуральские спортсмены Лилия Канафина и Маркелл Шевченко, ставшие серебряными призерами в смешанной эстафете, сообщает региональная Федерация современного пятиборья.

Южноуральские спортсмены отличились в смешанной эстафете по программе троеборья, которая включает в себя три вида состязаний: плавание, стрельбу и бег.

Лилия Канафина и Маркелл Шевченко здорово выступили в первом виде состязаний, показав лучший результат в плавании. Но в так называемом «лазер-ране» (беге со стрельбой) не сумели удержать добытое преимущество. Соперники из Краснодарского края (Влада Доценко и Валерий Щукин) показали лучший результат.

Финишировавшие вторыми спортсмены Челябинской области уступили победителям 29 секунд. Третье место заняли Екатерина Маркевич и Илья Плетнев из Москвы.