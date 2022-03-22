Южноуральские пловцы завоевали медали на чемпионате России среди спортсменов ПОДА

Победитель Паралимпиады‑2022 Дмитрий Черняев завоевал две награды

В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Успешно выступила в соревнованиях сборная Челябинской области — наши земляки завоевали девять медалей, в том числе три золотые, сообщает региональный Центр по адаптивным видам спорта.

В соревнованиях выступили 188 спортсменов из 34 субъектов РФ. Челябинская область делегировала шестерых спортсменов, четверо из которых вернутся в регион с медалями. Лидер команды, победитель Паралимпийских игр — 2020 в Токио Дмитрий Черняев подтвердил статус фаворита, выиграв золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Он же завоевал серебро на 50 м вольным стилем.

Одной из героинь чемпионата России стала челябинка Елизавета Сидоренко, в активе которой 5(!) медалей различного достоинства. Так, южноуральская спортсменка не знала себе равных на дистанции 100 м брассом, а также завоевала четыре серебряные медали в различных видах программы — 50 и 100 м вольным стилем, 200 м комплексом, 100 м на спине.

Победителем чемпионата России стал также Евгений Степанов, пришедший к финишу первым на дистанции 400 м вольным стилем. Бронза — на счету Ирины Девятовой на 100 м вольным стилем. Достойные результаты показали также Вероника Нуждова и Даниил Камалов — им не удалось стать призерами соревнований, но оба улучшили свои результаты. Подготовил спортсменов заслуженный тренер РФ Михаил Уранов.