В Казани стартовали международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры Дружбы», в которых принимают участие более 1300 спортсменов из 16 стран. В рамках соревнований состоится финал Кубка России по плаванию, в котором выступит сборная Челябинской области, сообщает региональная федерация плавания.

В состав сборной команды Челябинской области по плаванию вошли: Егор Бутаков, Федор Дятлов, Даниил Львов, Александр Михайлов, Дмитрий Николаус, Константин Пьянзин, Иван Русских, Вячеслав Сумин, Ольга Зайцева, Софья Огошкова, Ева Федорова, Ярослава Чух.

Всего в «Играх Дружбы» примут участие более 1300 спортсменов из России, Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.

Соревнования стали первыми международными стартами этого лета в Казани, объединяющим популярные водные дисциплины. Также в соревнованиях принимают участие звезды отечественного плавания: Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев и другие.

«„Игры Дружбы“ демонстрируют, что Россия — надежный партнер, мы солидарны со всеми странами, которые готовы к продуктивному сотрудничеству. Спорт является одним из мощнейших факторов объединения, а принципы спорта — дружбы, взаимной поддержки и игры по правилам — должны быть базовыми для всех людей. Участие в Играх лидеров российского спорта — колоссальная мотивация как для юных спортсменов, так и для зрителей», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Напомним, что южноуральские спортсмены примут также участие в международных играх «Дети Азии». На соревнованиях выступят более 2000 юниоров из 15 стран.