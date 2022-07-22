Южноуральские пловцы выступят на «Играх дружбы» в Казани

В соревнованиях примут участие более 1300 спортсменов из 16 стран

«„Игры Дружбы“ демонстрируют, что Россия — надежный партнер, мы солидарны со всеми странами, которые готовы к продуктивному сотрудничеству. Спорт является одним из мощнейших факторов объединения, а принципы спорта — дружбы, взаимной поддержки и игры по правилам — должны быть базовыми для всех людей. Участие в Играх лидеров российского спорта — колоссальная мотивация как для юных спортсменов, так и для зрителей»,

— отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.