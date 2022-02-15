Южноуральские параспортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по армрестлингу

Две золотые медали в активе 15‑кратной чемпионки мира Ольги Буниной

В городе Орле завершились чемпионат и первенство России по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В соревнованиях успешно выступили южноуральские атлеты — пять наших земляков завоевали шесть медалей различного достоинства. Очередной титул сильнейшей в стране завоевала 15-кратная чемпионка мира Ольга Бунина из Увельского района.

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов, среди них и восемь южноуральских рукоборцев. Практически все наши земляки по итогам турнира завоевали медали. Победителем чемпионата, в двоеборье, стала Ольга Бунина. Титулованная спортсменка в очередной раз доказала, что равных в России ей нет. Напомним, что в ее коллекции 15 (!) золотых медалей чемпионатов мира.

Серебряным призером соревнований стал Дмитрий Хмелевский, бронзовые медали в активе Дмитрия Егорова, Виктора Тагирова и Ивана Михайлова. В первенстве России второе место у Никиты Павленкова.

«Соревнования были проведены на высочайшем уровне, шла прямая трансляция — болельщики и любители этого вида спорта могли следить за ходом турнира онлайн. Считаю, что наша команда выступила здорово. Наши ребята хорошо подготовились к турниру, но кому-то не повезло при жеребьевке, а кому-то не хватило опыта. Но шесть медалей говорят об их высоком уровне мастерства. А вообще, уровень соперников с каждым годом растет, в армспорт приходят много новых атлетов. С нетерпением ждем, когда включат этот вид спорта в программу Паралимпийских игр», — подвела итоги турнира в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» Ольга Бунина.

Отметим, что по итогам чемпионата России сформирована сборная страны, которая выступит на чемпионате Европы. Он пройдет с 6 по 15 мая. Наша команда в этом виде спорта является абсолютным лидером, занимая первые общекомандные места с 1995 года на чемпионатах мира и Европы.