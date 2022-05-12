Южноуральские ориентировщики завоевали 10 медалей на Кубке Урала

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всех регионов УрФО

На старт традиционных соревнований Кубок Урала или «Майская поляна», вышли более 400 спортсменов в различных возрастных группах от 10 до 75 лет и старше со всех регионов УрФО. Южноуральские ориентировщики завоевали 10 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.



Три соревновательных дня проходили в спринтерской и классических дистанциях на горных склонах, прилегающих к спортивно-туристическому центру «Провинция». По сумме трех дней первые места в своих возрастных группах заняли: Елизавета Кузнеченкова и Кирилл Малышев. Серебряные медали добыли Ивана Ческидова, Виктора Королева (все — ОДЮСШ), Анастасии Сербиной, Елизаветы Мосиной (обе — СШ «ЧТЗ»), Валерии Бондаревой (ДЮСШ, Озерск), Марка Лебедева (СШОР № 5).



Бронза досталась Сергею Зорину и Петру Вахтину (оба — СШ «ЧТЗ»). Также на счету южноуральцев также медали различной пробы в ветеранских и самых младших возрастных группах.



В этом году пройдут еще два крупных всероссийских старта: 30-31 июля чемпионат страны по рогейну (суточный бег на дистанции ориентирования в заданном направлении), а также Кубок России и всероссийские соревнования «На рудниках».

