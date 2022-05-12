На старт традиционных соревнований Кубок Урала или «Майская поляна», вышли более 400 спортсменов в различных возрастных группах от 10 до 75 лет и старше со всех регионов УрФО. Южноуральские ориентировщики завоевали 10 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Три соревновательных дня проходили в спринтерской и классических дистанциях на горных склонах, прилегающих к спортивно-туристическому центру «Провинция». По сумме трех дней первые места в своих возрастных группах заняли: Елизавета Кузнеченкова и Кирилл Малышев. Серебряные медали добыли Ивана Ческидова, Виктора Королева (все — ОДЮСШ), Анастасии Сербиной, Елизаветы Мосиной (обе — СШ «ЧТЗ»), Валерии Бондаревой (ДЮСШ, Озерск), Марка Лебедева (СШОР № 5).
Бронза досталась Сергею Зорину и Петру Вахтину (оба — СШ «ЧТЗ»). Также на счету южноуральцев также медали различной пробы в ветеранских и самых младших возрастных группах.
В этом году пройдут еще два крупных всероссийских старта: 30-31 июля чемпионат страны по рогейну (суточный бег на дистанции ориентирования в заданном направлении), а также Кубок России и всероссийские соревнования «На рудниках».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня