В Москве завершился Кубок России по спортивной ходьбе. Челябинская область делегировала на соревнования 16 спортсменов, которые завоевали шесть медалей, в том числе три — высшего достоинства, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.
Турнир пропускал ряд лидеров сборной России, которым тренерский штаб дал возможность отдохнуть и восстановить силы после насыщенного сезона. Среди них и участник Олимпийских игр Василий Мизинов из Челябинска.
Программа соревнований делилась на несколько видов дистанций. На 5 км выступили южноуральцы Виктория Иванова, Анастасия Подъячих и Полина Саночкина. Здесь золотую медаль завоевала Анастасия Подъячих, которая установила лучший результат сезона в мире — 21:45.
На 10 км стартовали Анастасия Власова, Полина Пакетина, Ирек Танаев и Кирилл Грудкин. Из них только Кирилл смог завоевать золотую медаль — 40:19.
На дистанции 20 км выступили Евгений Добрынкин, Алексей Ишмаметьев, Вильгельм Руди, Артем Селин, а также Анастасия Таушканова, Наталья Колташева, Екатерина Любушкина и Александра Симакова. Серебряные медали завоевали Наталья Колташева, Алексей Ишмаметьев и Анастасия Таушканова, а Евгений Добрынкин стал бронзовым призером.
Автор: Степан Тимощук
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