Южноуральские легкоатлеты завоевали три медали по итогам первого дня первенства России

В их активе — две серебряные и одна бронзовая награды

Сегодня, 28 июня, в Челябинске дан старт первенству России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования торжественно открыли в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной, где до 30 июня будет проходить праздник «королевы спорта». Выступить на первенстве приехало более 800 участников из 60 регионов, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

В первый день соревнования проводились в две сессии: утреннюю и вечернюю. В утренней прошли квалификационные и предварительные соревнования. Вечерняя сессия началась с официального открытия первенства. На нем спортсменов построили для исполнения государственного гимна и поднятия флагов. После состоялись предварительные, полуфинальные и финальные соревнования.

Среди девушек в забеге на 3000 метров второе и третье место заняли южноуральские атлетки Анастасия Садыкова и Арина Кострикова. Они уступили спортсменке из Ивановской области Анастасии Шкуриной. Среди юношей в толкании ядра серебро у южноуральца Данила Михайлова, уступившего лишь Александру Бабенко из Брянской области.

Напомним, первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек в Челябинске проходит до 30 июня включительно. Поддержать спортсменов Челябинской области можно на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елесиной.

Автор: Алексей Борякин