Южноуральские легкоатлеты завоевали семь медалей на первенстве России

В Челябинске подвели итоги соревнований среди спортсменов с ПОДА

В челябинском легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной завершилось первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 110 атлетов из 27 регионов, хозяева турнира завоевали семь медалей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение трех дней сильнейшие параатлеты юниорского возраста боролись за награды в своих возрастных категориях и классах (по степени инвалидности). В программе — состязания в беговых дисциплинах легкой атлетики, а также метании снарядов, прыжках в высоту и длину.

Конечно, по своему масштабу первенства страны сильно уступают взрослым чемпионатам России. Скажем, в этом году в Чебоксарах выступили 378 спортсменов из 51 региона. В Челябинске были заявлены 110 участников из 27 региона. Но это не значит, что южноуральский турнир уступает по значимости.

«По составу участников этот старт получается в три раза менее представительным. Но он такой же значимый для сборной России. Здесь наше будущее. Именно в этом возрасте у атлетов закладывается база. Да, с молодежью заниматься всегда сложней. Далеко не каждый тренер готов тратить свои силы на работу с подрастающим поколением. А ведь это наш резерв», — считает старший тренер сборной России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА.

Между тем на соревнования в Челябинск прибыли сильнейшие легкоатлеты страны. Среди них и несколько ярких и перспективных звездочек, которые по уровню показанных результатов могли бы уже сейчас достойно выглядеть на взрослом чемпионате страны. Были и те, кто впервые принимали участие в первенстве России. Один из них — Илья Хафизов из Ханты-Мансийского автономного округа. Он победил на 100-метровке, хотя и показал далеко не лучший свой результат (25,16).

«Зазевался на старте, разогнался на своей коляске ближе к середине дистанции. Я уже два года занимаюсь легкой атлетикой, но на первенстве страны выступаю впервые. В моем виде нужно еще стараться руки беречь. Я художник, рисую картины маслом. А еще на гитаре играю довольно неплохо», — рассказал Илья Хафизов.

Достойно выступили в соревнованиях и южноуральские спортсмены. Одним из героев первенства России стал Айдар Валиуллин из Челябинска. В его активе четыре медали — два золота, серебро и бронза в беговых дисциплинах. Серебро в коротком спринте у Виктории Кучиной. Артем Сибагатов и Анастасия Ушакова завоевали бронзу в беге на 100 и 400 метров соответственно.

Впереди сильнейших паралимпийцев ждут Игры «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Сочи с 2 по 9 октября. На них, возможно, сможет пробиться кто-то из нынешних участников челябинских соревнований.