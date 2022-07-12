Южноуральские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате России среди слепых

В их активе 11 наград различного достоинства

В Уфе завершился чемпионат России по легкой атлетике среди слепых, в котором приняли участие более 170 спортсменов из 31 региона. В соревнованиях выступили 11 южноуральских атлетов, которые завоевали 11 медалей — семь золотых, одну серебряную и три бронзовые, сообщает региональный Минспорт.

Спортсменам Челябинской области противостояли более 170 атлетов из 31 региона России и Республики Беларусь. Среди них — ведущие спортсмены страны, такие как двукратные чемпионы Паралимпийских игр Алексей Лабзин, Елена Паутова и Федор Триколич.

Несмотря на высокую конкуренцию, соревнования оказались успешными для южноуральцев. Двукратными чемпионами страны в беге на 100 и 200 метров стали Александр Новичихин и Мария Куражева. Также золотые медали завоевали Александр Чернов (прыжки в длину), Елена Шах (толкание ядра) и Татьяна Сутковенко (метание копья).

Вторым в финальном забеге на дистанции 200 метров пришел Александр Ширин. Он же получил бронзовую медаль в беге на 400 метров. Третье место заняли Елена Шах в метании копья и Даниил Новоселов в тройном прыжке.

Автор: Алексей Борякин