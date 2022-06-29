Южноуральские легкоатлеты завоевали четыре медали по итогам второго дня первенства России

Их копилка пополнилась тремя золотыми и одной бронзовой наградой

Второй соревновательный день первенства России по легкой атлетике среди юниоров принес сборной Челябинской области четыре медали различного достоинства. Южноуральские спортсмены завоевали три золотых и одну бронзовую награды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первое для сборной Челябинской области золото принес Данил Михайлов. Он показал лучший результат в метании диска — 59.04. В беге на 400 метров победу одержала Анастасия Кретова, ее время — 55,66 секунды. В беге на 2000 метров южноуральские девушки завоевали две награды: первое место с результатом 6.58,61 у Елизаветы Егоровой, третье время показала Кристина Кукушкина — 7.16,46.

Таким образом, после двух дней соревнований в активе сборной Челябинской области семь наград — три золотых, две серебряных и две бронзовых медали.

Завтра, 30 июня, пройдет заключительный день соревнований. Участников и зрителей первенства ждут финалы в метании копья, тройном прыжке, прыжкам в высоту и беге на 1500 метров, а также эстафеты 4×100 и 4×400. Поддержать спортсменов Челябинской области можно на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елесиной.

Автор: Алексей Борякин.