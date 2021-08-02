Южноуральские легкоатлеты заняли второе место на Спартакиаде молодежи России

Команда Челябинской области два балла уступила победителям соревнований

В Чебоксарах завершились финальные старты Спартакиады молодежи России по легкой атлетике. Сборная Челябинской области заняла итоговое второе место в командном зачете, уступив соперникам из Краснодарского края лишь 2 балла. В активе наших земляков 14 медалей, в том числе 8 золотых, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

На финал Спартакиады молодежи России, в которой принимают участие спортсмены до 20 лет, отправились 20 южноуральских легкоатлетов. В состав команды вошли спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Миасса, Снежинска, Карталов и Фершампенуаза. Среди них были и те, кто месяцем ранее успешно выступил в первенстве России, где наша команда заняла 5-е место.

На соревнованиях в Чебоксарах большинство южноуральских легкоатлетов сумели показать хорошие результаты и стать призерами. В общей сложности они завоевали 14 медалей — 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.

Одной из героинь легкоатлетических состязаний стала бегунья на средние дистанции Анна Минулина. Ей удалось завоевать две золотые медали — в беге на 1500 и 3000 м.

«После победы на 3000 м чувствовала небольшую усталость. Но на „полуторку“ выходила с твердым намерением победить. Хотелось порадовать и себя, и принести зачетные очки Челябинской области. Рада, что все получилось. Вообще сезон хороший для меня сложился — удалось выполнить намеченные планы. В следующем году буду стремиться улучшать свои результаты»,— прокомментировала свое выступление и поделилась планами на будущее Анна Минулина в интервью для пресс-службы Федерации легкой атлетики Челябинской области.

Две медали завоевала и еще одна южноуральская спортсменка. Екатерина Домнина финишировала второй в беге на 3000 м (впереди нее оказалась подруга по команде Анна Минулина) и стала лучшей в беге на 2000 м с препятствиями). Два серебра в активе Никиты Павлова (бег на 1500 и 3000 м). Победителями соревнований также стали: Артем Змейкин (800 м), Роман Борисов (десятиборье), Кирилл Грудкин (ходьба 10 км), Елена Сборец (ходьба 5 км) и Илья Текунов (тройной прыжок).

По итогам соревнований сборная Челябинской области заняла второе место в командном зачете, набрав 336 очков. Победителями Спартакиады стали спортсмены из Краснодарского края (338 очков). Замкнули тройку призеров представители Москвы (328 очков). В пятерке сильнейших также легкоатлеты Московской области (308 очков) и Санкт-Петербурга (285 очков).

Южноуральские легкоатлеты — призеры Спартакиады молодежи России:

Золотые медали: Анна Минулина (бег 1500 м 3000 м). Артем Змейкин (бег 800 м), Екатерина Домнина (бег 2000 м с препятствиями), Роман Борисов (десятиборье), Кирилл Грудкин (ходьба 10 км), Елена Сборец (ходьба 5 км), Илья Телькунов (тройной прыжок).

Серебряные медали: Екатерина Домнина (бег 3000 м), Никита Павлов (бег 1500 и 3000 м), Валерия Щербинина (бег 100 м с барьерами), Екатерина Петрова (ходьба 5 км).

Бронзовая медаль: Арина Разина (прыжки с шестом).