Южноуральские легкоатлеты заняли третье место на Спартакиаде учащихся России

Сборная Челябинской области завоевала 14 медалей

На стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске завершились соревнования по легкой атлетике в рамках XI летней Спартакиады учащихся России. Хозяева турнира заняли третье место в командном зачете, завоевав 14 медалей, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В течение трех дней, с 22 по 24 июля, сильнейшие легкоатлеты-школьники боролись за медали в легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной в Челябинске. Сильнейший свой состав заявили на спартакиаду хозяева соревнований. Однако в первые два дня сборная Челябинской области шла на 4-м месте в командном зачете. И лишь в заключительный день турнира сумела обойти соперников из Ростовской области и финишировать в тройке призеров.

Южноуральские легкоатлеты завоевали в общей сложности 14 медалей, в том числе три — золотые. Победителями соревнований стали Арина Кострикова (3000 м), Елизавета Егорова (2000 м с препятствиями) и Анастасия Подъячих (ходьба 5 км).

Серебряные медали в активе у Антона Турубанова (3000 м), Данила Михайлова (ядро и диск), Анастасия Кретова (400 м), Кристина Кукушкина (2000 м с препятствиями), Арина Кострикова (1500 м), Егор Прокопьев (тройной прыжок) и эстафетная смешанная команда в составе Анастасии Кретовой, Валерии Ионовой, Захара Бочарова и Максима Зуева.

Наконец, две бронзовые медали завоевала Анастасия Садыкова. Южноуральская спортсменка показала третьи результаты в беге на 1500 и 3000 метров.

Таким образом, легкоатлетическая сборная Челябинской области заняла по итогам спартакиады третье место в командном зачете, набрав 1062 очка. Впереди лишь сборные Москвы (1110 очков) и Санкт-Петербурга (1066 очков).