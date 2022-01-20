Южноуральские легкоатлеты выступят на командном чемпионате России по спортивной ходьбе

В рамках турнира состоятся всероссийские и межрегиональные соревнования

Стал известен состав сборной Челябинской области по легкой атлетике на командный чемпионат России по спортивной ходьбе, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Сочи. В состав вошли лидеры команды, а ближайший резерв выступит там же на всероссийских соревнованиях, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

Командный чемпионат России по спортивной ходьбе — первый крупный старт для сильнейших спортсменов страны. Лучший свой состав на турнир заявит Челябинская область во главе с участником Олимпийских игр — 2020 Василием Мизиновым. Помимо него в южноуральской команде выступят Евгений Добрынкин, Кирилл Шутов, Кристина Любушкина, Александра Симакова и Анастасия Таушканова. Отметим, что практически все они недавно выступили на мемориале Елены Родионовой в Челябинске, прошедшем в конце декабря минувшего года. На нем Василий Мизинов установил новый рекорд соревнований.

Ведущие спортсмены региона будут представлены и в возрастной группе юниоров до 23 лет. Здесь выступят Кирилл Грудкин, Алексей Ишмаметьев, Вильгельм Руди, Артем Селин, Ирек Танаев, Юлия Халилова, Дарья Чернова и Наталья Колташева. В категории до 20 лет Челябинская область заявит Дмитрия Грамачкова, Анастасию Григорьеву, Викторию Иванову, Полину Пакетину, Екатерину Петрову, Елену Сборец, Екатерину Ярмульник и Полину Саночкину.

Ближайший резерв сборной выступит также во всероссийских соревнованиях и межрегиональном турнире «Юный скороход».

Командный чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке, а также на стадионе «Центральный» им. Славы Метревели.