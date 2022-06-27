Южноуральские легкоатлеты выступят на домашнем первенстве России

Хозяева делегируют на соревнования 29 спортсменов

Завтра, 28 июня, в Челябинске стартует первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной и завершатся 30 июня. Организаторы ожидают более 80 участников из 60 регионов, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Соревнования проводятся среди команд субъектов России в четырех лигах. Челябинская область выставила своих спортсменов в сильнейшей — Суперлиге. В южноуральской сборной — 29 легкоатлетов из Верхнеуральска, Карталов, Копейска, Коркино, Магнитогорска, Сатки, Снежинска, Троицка, Уйского района и Челябинска.

Спортсмены будут соревноваться в метании молота, прыжках в высоту, метании диска, прыжках с шестом, толкании ядра, прыжках в длину, метании копья, эстафетном беге, тройных прыжках. Также пройдут соревнования по бегу на 100, 200, 400, 800, 1500, 2000 и 3000 метров.

Напомним, что в январе этого года на первенстве России в Пензе южноуральские легкоатлеты заняли третье место в командном зачете, уступив только соперникам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор: Алексей Борякин